В России прошла премьера седана Hongqi Guoya: очень дорого

На мероприятии в Москве состоялась премьера нового флагманского седана Hongqi Guoya. Стартовая цена модели - от 27,7 млн рублей.

Новый флагманский седан Hongqi расположится в модельной иерархии на ступень выше модели H9. Он позиционируется как конкурент Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Maybach S-Class, BMW 7 Series и Audi A8. Автомобиль с габаритами 5353х1998х1511 мм и колесной базой 3260 мм отличается харизматичным дизайном от шеф-стилиста марки Джайлса Тейлора.

Традиции европейского стиля сочетаются во внешности Hongqi Guoya с восточной гармонией. Маскот "Красное знамя" на капоте выполнен выдвижным, как на автомобилях Rolls-Royce. Радиаторная решетка из 16 вертикальных секций имеет сложный двухуровневый рисунок, Матричные фары состоят из одного миллиона пикселей и символизируют небо и землю. Задние фонари стилизованы под дворцовые фонари. Силуэт седана напоминает развевающееся на ветру знамя. Большой автомобиль может иметь двухцветную окраску и колеса диаметром 19 или 20 дюймов.

Интерьер Hongqi Guoya построен на принципе осевой симметрии. Рулевое колесо выполнено по мотивам древнего китайского орнамента. В центре передней панели установлены аналоговые часы. В отделке используются редкие породы дерева, кожа Nappa тончайшей выделки и экологичные материалы. Предусмотрена премиальная акустика, дефлекторы вентиляции с электронным управлением и интеллектуальная система активного шумоподавления в сочетании с многослойным остеклением.

Мультимедийная система оснащена гибким OLED-дисплеем диагональю 14,2 дюйма. Для пассажиров второго ряда предусмотрена 7-дюймовая панель управления. Конфигурацию просторного заднего ряда можно выбрать - это либо трехместный диван, либо два раздельных кресла. Пассажиры второго ряда могут пользоваться функциями многоточечного массажа, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок.

Флагман оснащается полным приводом и гибридными установками типа HEV. В базовом исполнении 3-литровый двигатель выдает 380 л.с. и 570 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, а расход топлива в цикле WLTC составляет всего 8,5 л/100 км.

Старшая версия идет с 4-литровым V8 на 476 л.с. и 680 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды при расходе 9 л/100 км. Обе силовые установки - собственная разработка Hongqi.

8-ступенчатая автоматическая гидромеханическая трансмиссия ZF 8HP80 имеет интегрированный электромотор мощностью 218 л.с. с крутящим моментом 280 Нм. Максимальный крутящий момент, который может передать трансмиссия, достигает 800 Нм.

Интеллектуальная система полного привода EMOD от BorgWarner построена на базе активной многодисковой муфты Torque-On-Demand. Водитель может выбирать между несколькими режимами. В ходовой части применены такие передовые решения, как адаптивная пневмоподвеска и подруливающая задняя ось. Предусмотрен пакет теплых опций и широкий список ассистирующих систем ADAS.