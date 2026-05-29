Rivian отказалась от зеленого салона в дорогих версиях: почему и что теперь

Электромобили Rivian, славящиеся своим вниманием к деталям интерьера, столкнулись с неожиданной проблемой: зелёный кожаный салон, который ранее рекламировался как одна из ключевых особенностей премиальных версий, оказался труднодоступным для покупателей дорогих комплектаций. Согласно сообщению компании, приобрести машину в зелёной отделке теперь возможно лишь в базовых версиях, тогда как для топовых модификаций эта опция исчезла из списка доступных. Об этом сообщает интернет-портал speedme.ru.

По информации представителей Rivian, решение было принято из-за дефицита определённых материалов для изготовления данной цветовой гаммы. Таким образом, зелёный салон, который многие считали изюминкой бренда, теперь воспринимается как «ловушка»: ценителям дорогих комплектаций приходится отказываться от него или снижать уровень оснащения. Это вызвало неоднозначную реакцию среди фанатов марки, некоторые из которых уже запланировали покупку именно с таким интерьером.

В компании подчеркнули, что работают над расширением вариантов отделки, но точных сроков возобновления поставок кожи зелёного оттенка для премиум-версий пока не называют. Пока что для состоятельных клиентов доступны другие цвета, и выбор ограничен. Ситуация напоминает о непростых логистических цепочках в автопроме, когда кажущаяся мелочь может существенно повлиять на покупательское решение.