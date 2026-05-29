Владельцы Kia EV9 жалуются на быструю потерю батареи

Владельцы электрического кроссовера Kia EV9 массово выражают беспокойство из-за необычно быстрого износа высоковольтной батареи. Некоторые пользователи сообщают, что за короткий срок эксплуатации ёмкость аккумулятора снизилась на четверть, что значительно превышает нормальные показатели деградации. Проблема проявляется преимущественно при использовании быстрых зарядных станций, особенно в холодную погоду. Инженеры марки пока не дали официальных комментариев, но владельцы требуют расследования и возможного гарантийного ремонта.

Первые жалобы появились несколько месяцев назад, однако пик обращений пришёлся на последние недели. Автолюбители отмечают, что явление не зависит от модификации автомобиля и наблюдается как в базовых, так и в топовых комплектациях. По словам владельцев, потеря ёмкости происходит неравномерно и может длительное время оставаться незамеченной.

На форумах активно обсуждаются возможные причины: некорректная работа системы терморегуляции батареи, ошибки в программном обеспечении или заводской брак. Предполагается, что проблема массовая, а не единичный случай. Некоторые водители уже обратились к дилерам, но те лишь рекомендуют соблюдать правила зарядки.