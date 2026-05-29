В России проработают вопрос об учете пробега автомобилей

Власти России проработают вопрос о создании методики учета сведений о пробеге транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства РФ.

Согласно документу, власти планируют разработать методику и внедрить систему учета данных о пробеге транспортных средств для расчета относительных показателей аварийности.

Ответственными за выполнение поручения определены Минтранс, Росстат и Минэкономразвития России. Срок исполнения — 2030 год. По итогам работы ведомства представят в правительство доклад о результатах.

До этого глава агентства «Автостат» Сергей Целиков назвал четыре причины роста продаж подержанных автомобилей. По мнению эксперта, это ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа, нежелание россиян приобретать китайские модели, отсутствие доступных предложений среди новых машин, а также правила уплаты льготного утильсбора.

Как отмечает глава «Автостата», россияне стали активнее ввозить технику с пробегом из Кореи и Китая.

