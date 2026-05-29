В США выбрали четыре лучших модели Kia для путешествий

Американское издание MotorWeek подвело итоги ежегодной премии Drivers’ Choice Awards, признав модели Kia лучшими в категориях для путешественников. В списке лидеров оказались сразу четыре автомобиля южнокорейского бренда, что подтверждает их популярность среди тех, кто ценит комфорт и практичность в дальних поездках. Как отмечается, награды распределились между Kia Carnival, Telluride, Sorento Hybrid и EV9. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Carnival получил звание лучшего минивэна для путешествий, Telluride — лучшего внедорожника среднего размера, а гибридный Sorento Hybrid и электрический EV9 были отмечены в категориях «Лучший гибридный SUV» и «Лучший электромобиль» соответственно.Всего в конкурсе участвовало более ста моделей от различных производителей. Жюри оценивало такие параметры, как экономичность, вместительность, безопасность и удобство управления. Для Kia это уже не первый успех — ранее модель Telluride удерживала этот титул на протяжении четырёх из пяти последних лет.