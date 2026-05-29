Chevrolet готовит обновление Equinox EV: производство стартует в августе

Компания Chevrolet готовит масштабное обновление своего электрического кроссовера Equinox EV. Согласно имеющейся информации, производство модернизированной версии модели, относящейся к 2027 модельному году, планируется запустить уже в августе. Ожидается, что обновленный автомобиль получит ряд изменений, направленных на повышение его конкурентоспособности на рынке. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Пока что не раскрываются детальные технические характеристики и дизайнерские решения, которые будут применены в рестайлинговой версии. Однако можно предположить, что инженеры сосредоточатся на улучшении запаса хода, производительности и возможно интерьера, следуя тенденциям рынка электромобилей. Equinox EV дебютировал не так давно, и его обновление через относительно короткий срок свидетельствует о стремлении GM держать марку в тонусе.

На данный момент точные сроки поступления обновленного Equinox EV к дилерам не называются, но августовский старт производства позволяет предположить, что презентация модели может состояться ближе к концу 2026 года или началу 2027. Chevrolet, вероятно, раскроет все подробности ближе к началу выпуска.