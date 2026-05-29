Автомобили SKM М7 появились у дилеров

Легкие коммерческие автомобили SKM М7 начали поступать в дилерскую сеть Lada Business. В частности, новинка уже появилась в дилерских центрах «Прагматика» в Санкт-Петербурге, об этом рассказали аналитическому агентству «Автостат» в компании.

«Основными конкурентами SKM M7 станут коммерческие автомобили группы Sollers. Новинка может войти в тройку самых продаваемых моделей LCV», — комментирует коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

По оценкам эксперта, на фургоны придётся 80% продаж SKM М7, на минивэны — 20%. Такая диспропорция вызвана большим интересом к грузовым модификациям в корпоративном секторе. В дальнейшем, по мере того как модель станет узнаваемее, спрос на минивэны будет расти, и их станут приобретать не только бизнес-клиенты, но и розничные покупатели.

Специалист прогнозирует, что 75% продаж SKM M7 обеспечат корпоративные клиенты (малый и средний бизнес) — автомобиль изначально создавался для решения их задач, особенно на фоне освободившейся ниши коммерческого транспорта. Еще 15% придётся на розничных покупателей, в первую очередь семьи, которым нужен вместительный автомобиль. Оставшиеся 10% составят госзакупки.

Модель SKM M7 доступна в двух комплектациях: «Практик» для грузовой версии и «Комфорт» — для пассажирской. Рекомендованная розничная цена стартует от 2,8 млн рублей.