В России ограничат количество заказов для таксистов

Правительство России займется проработкой возможности отключать таксистов от электронных заказов за систематические либо грубые нарушения ПДД или законодательства либо за отработку максимального допустимого времени, чтобы не создавать угрозу безопасности. Об этом сообщило РИА Новости.

О результатах работы МВД России, исполнительные органы российских субъектов и Минтранс с участием служб заказа легкового такси должны отчитаться до 2029 года.

Сейчас норма рабочего времени для таксистов не превышает 40 часов в неделю и не более десяти часов в сутки (это время может быть увеличено на два часа для завершения заказа).

Ранее председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил, что ситуация на рынке такси тревожная, отрасли необходима господдержка.