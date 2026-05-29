АвтоВАЗ раскрыл значение аббревиатуры SKM

Компания АвтоВАЗ раскрыла значение аббревиатуры SKM для своих коммерческих моделей. Как сообщили "Южному автомобилю" в пресс-службе концерна, SKM расшифровывается как "Специальные коммерческие автомобили", хотя это и написано латиницей.

Производство машин под этой маркой началось в 2026 году. Они предназначены для малого и среднего бизнеса, а также для перевозки пассажиров. Бренд входит в структуру Lada Business и ориентирован на создание доступных и адаптированных к российским условиям коммерческих машин. На данный момент в линейке бренда два автомобиля - SKM M7 и M9.

M7 - первая модель, уже поступившая в продажу. Она выпускается в двух версиях: "Практик" (грузовая) и "Комфорт" (пассажирская). Цена начинается от 2 863 000 рублей.

Минивэны и фургоны оснащены атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра мощностью 137 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. У автомобилей заднеприводная компоновка.

Продажи модели SKM M9 стартуют в сентябре. M9 будет представлен в четырех модификациях: 7- и 8-местный минивэны "Бизнес" и "Трансфер", 9-местный микроавтобус "Комфорт" и цельнометаллический фургон. Под капотом установлен 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с. В зависимости от версии мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 9-ступенчатым "автоматом". Стоимость авто - от 5 млн рублей.

