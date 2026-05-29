GM отзывает 4125 Cadillac Escalade

В США компания General Motors инициировала отзыв 4125 автомобилей Cadillac из-за потенциально опасных подушек безопасности. Проблема касается моделей 2015 и 2016 годов, у которых водительские фронтальные подушки могут содержать дефектные инфляторы компании ARC Automotive из Ноксвилла. В некоторых устройствах обнаружен низкоплотный материал с вкраплениями, способный при раскрытии подушки вызвать чрезмерное давление и даже разрыв инфлятора.

В список отзыва вошли такие популярные модели, как Escalade, Escalade ESV, SRX, XTS, CTS и ATS. Речь идёт о машинах, произведённых с 20 октября 2014 года по 8 июня 2015 года. GM уже зафиксировала один случай разрыва инфлятора в реальной эксплуатации и один — во время испытаний, что подтверждает риск. Дилеры заменят дефектные модули новыми, с более безопасным газогенераторным составом, причём ремонт будет проведён бесплатно для владельцев.

Обнаружение проблемы произошло 2 апреля 2026 года, когда в систему Speak Up For Safety поступило внутреннее сообщение о неисправных инфляторах. Позже выяснилось, что агрегаты ARC D5 используют схожий тип материала SLD с деталями MC, которые GM уже отзывала четыре года назад. Уведомления дилеров были разосланы 21 мая, а письма владельцам отправят до 6 июля 2026 года. Проверить, коснулась ли эта кампания их автомобиля, можно по VIN-коду на сайте Cadillac или через базу данных NHTSA.

Сейчас из всех упомянутых моделей в производстве остались только Escalade и Escalade ESV. Остальные либо уступили место новым поколениям (например, SRX сменился на XT5, а CTS — на CT5), либо не получили преемников. Владельцам старых Cadillac не стоит паниковать, но эксперты советуют не откладывать проверку VIN, поскольку состояние подушки может оказаться критичным вне зависимости от возраста автомобиля.