Lucid готовит удар по Mercedes GLA

Американский производитель электромобилей Lucid готовит к выпуску компактный кроссовер, который составит конкуренцию Mercedes GLA и другим премиальным моделям. Новинка, известная под рабочим названием "Project Midsize", будет стоить около 50 000 евро и сможет проезжать почти 500 километров на одной зарядке. Ожидается, что автомобиль поступит на рынок в 2026 году, сообщает портал speedme.ru.

Кроссовер будет построен на платформе Lucid, отличающейся эффективной компоновкой и запасом хода. Разработчики делают акцент на соотношении цены и качества: модель должна предложить премиальные характеристики по доступной цене, что позволит ей составить серьезную конкуренцию лидерам сегмента, таким как Mercedes GLA и Tesla Model Y. Основатель компании Питер Роулинсон подчеркивает, что электромобиль обеспечит дальность хода, сравнимую с более дорогими аналогами.

Таким образом, Lucid стремится закрепиться в сегменте компактных премиальных электрических кроссоверов, где сейчас доминируют немецкие и китайские бренды. "Project Midsize" станет важным шагом для марки в расширении модельного ряда и привлечении новой аудитории. Пока неизвестно, получит ли модель официальное название и какие еще опции войдут в базовую комплектацию за 50 000 евро.