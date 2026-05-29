Электромобиль Bezzera за $20 тысяч выйдет позже обещанного

Электромобиль Bezzera за 20 тысяч долларов почти готов к предзаказам, но будущих владельцев ждёт неприятный сюрприз: реальные поставки начнутся не раньше конца 2025 года. В то же время компания уже активно принимает бронирования, и желающим придётся заплатить депозит, не зная точной даты получения машины. Как отмечают эксперты, такая ситуация типична для стартапов, испытывающих трудности с производственными мощностями и цепочками поставок. Об этом сообщает портал tarantas.news.

Bezzera позиционируется как доступный конкурент Tesla, но её запуск откладывается уже не первый раз. На данный момент инженеры завершили финальные испытания, однако коммерческая партия малолитражек появится у дилеров лишь в 2026 году. Помимо задержек, смущает и цена: базовая версия будет стоить около 25 тысяч долларов, что всё же выше обещанной планки. Тем не менее за предзаказ можно получить скидку в 10 процентов.

Потенциальные покупатели надеются, что за год ситуация изменится, но пока нет даже точной даты старта производства. Компания продолжает собирать заявки, однако эксперты советуют проявлять осторожность и не вносить предоплату без гарантийных обязательств. Рынок электрокаров в этом сегменте становится всё более конкурентным, и успех Bezzera будет зависеть от того, удастся ли выполнить обещания в сроки.