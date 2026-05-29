Nissan Juke получил прощальную версию Pulse с новым цветом Ocean Deep

Nissan представил специальную версию кроссовера Juke под названием Pulse, которая выходит на рынок в преддверии появления нового поколения модели. Новинка ожидается в Нидерландах в 2027 году, и текущий Juke таким образом получает прощальное исполнение. В основе Pulse лежит гибридная комплектация N-Connecta: обычная версия стоит €34 765, а со скидкой — €30 765. При этом цена Pulse составляет €37 990, что позиционирует её скорее как имиджевый вариант с расширенным оснащением.

В комплектацию Pulse входят спортивные сиденья, чёрная искусственная кожа в отделке салона и аудиосистема Bose. Главной внешней особенностью стал новый цвет Ocean Deep — глубокий тёмный оттенок зелёно-синего. Его дополняют 19-дюймовые литые диски с цветными акцентами, чёрная крыша, чёрные корпуса зеркал и декоративные полосы с надписью Pulse на кромке крыши.

Перед сменой поколений автопроизводители нередко выпускают яркие модификации, чтобы поддержать спрос. В случае с Juke Pulse ключевой вопрос не в технике, а в готовности покупателя доплатить за уникальный цвет, стиль и аудиосистему.