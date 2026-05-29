В КамАЗе раскрыли, что станет точкой роста производства

КамАЗ: развитие маркетплейсов станет точкой роста для нашего производства. Об этом в беседе с «Радиус» рассказал заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» по продажам и сервису Антон Сарайкин.

По словам Сарайкина, в настоящее время научно-технический центр ведёт работу по освоению новых для «КамАЗа» направлений. Среди них — автомобили с низким углеродным следом, беспилотные и высокоавтоматизированные транспортные средства, а также большегрузные карьерные самосвалы. В этой сфере компания ранее не была представлена.

В текущей коммерческой деятельности, составляющей основное направление работы, приоритет отдан расширению модельного ряда пятого поколения. В первую очередь освоен наиболее массовый сегмент — тягачи и самосвалы. При этом в 2025 году выпускались тяжёлые тягачи, а на 2026−2027 годы запланировано производство спецтехники: рефрижераторов, развозных грузовиков для ретейла, строительной техники с кран-манипуляторными установками, коммунальной техники, мусоровозов, дорожных комбинированных машин. Акцент сделан на тех сегментах спецтехники, где присутствие пока остаётся незначительным.

Сарайкин также отметил, что маркетплейсы представляют собой отдельную зону и отдельную область ретейла, которая развивается достаточно активно. Это направление определено как перспективная точка роста. В связи с этим акцент сделан на технике, необходимой для соответствующих перевозок, — небольших развозных грузовиках для доставки до дома и до пунктов выдачи. Данное направление развития признано обоснованным с учётом его рыночного потенциала.