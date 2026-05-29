Suzuki не ушла из России: продажи взлетели на благодаря Jimny

Японский автоконцерн Suzuki, вопреки массовому уходу западных брендов, продолжил работу в России и добился впечатляющего роста продаж. За 2024 год реализация автомобилей марки в стране увеличилась на 222% по сравнению с предыдущим годом, что стало возможным во многом благодаря сохраняющемуся спросу на внедорожник Jimny. Общий объем продаж достиг 14 625 машин, причем ключевым драйвером выступила именно эта модель: продажи Jimny взлетели на 116% по отношению к 2023 году.

Существенно выросли и поставки кроссоверов Vitara и S-Cross — на 171% и 198% соответственно. Даже коммерческая модель Ertiga, покинувшая российский рынок в сентябре, успела внести свою лепту в общий результат. Успех Suzuki объясняется не только решением не сворачивать деятельность в РФ, но и мощным эффектом низкой базы: в 2023 году продажи были минимальными, около 4,5 тысяч единиц, и включали лишь остатки складов. Для сравнения, в 2022 году объем реализации марки в России и вовсе не превышал 300 автомобилей.

Таким образом, Jimny стал настоящим локомотивом, потянув за собой всю модельную линейку. При этом компания не объявляла об официальном уходе, сохранив дилерские центры и поставки. Эксперты отмечают, что для Suzuki этот резкий скачок в продажах является скорее восстановлением с крайне низкого уровня, нежели абсолютным рекордом — тем не менее, даже такие темпы роста впечатляют на фоне общего состояния российского авторынка. Японский производитель продолжает обслуживать российских клиентов, используя действующие каналы импорта и логистику.