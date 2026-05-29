650-сильный GV60 Magma стал началом спортивной линейки Genesis

Спортивный электрокроссовер GV60 Magma от Genesis выходит на рынок с мощностью 650 лошадиных сил. Модель, созданная на базе стандартного GV60, получила два электромотора суммарной отдачей 478 кВт, позволяющие разгоняться до сотни за 3,4 секунды и развивать максимальные 264 км/ч. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

В Германии старт продаж новинки намечен на конец 2026-го, цена установлена на отметке 85 990 евро. Для сравнения, обычная версия кроссовера стоит от 55 тысяч евро. От базового исполнения «Магму» отличает не только силовой агрегат: у нее более агрессивный обвес кузова, заниженная подвеска и увеличенная колея, крыша опущена на 2 сантиметра. В отделку вошли 21-дюймовые кованые диски, задний спойлер и ярко-оранжевый фирменный цвет кузова.

Модель также получила специальные режимы для активного вождения, среди которых имитация смены передач и спортивный звук. По технике GV60 Magma близок к Hyundai Ioniq 5 N и Kia EV6 GT, но ориентирован на более премиальную подачу и уникальные настройки. Genesis стремится расширить свой образ, делая ставку не только на комфорт, но и на эмоциональную составляющую за рулем.