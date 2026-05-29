Zeekr снова открыл ограниченные продажи модели 001 Fifth Anniversary Edition

Zeekr вернул раскупленную 001 Anniversary Edition: 912 л.с. и зарядка за 10 минут

Моя Москва.онлайн

Китайский бренд Zeekr вновь запустил продажи лимитированной версии 001 Fifth Anniversary Edition, которую ранее раскупили за несколько дней после апрельского анонса. Компания использует высокий интерес к модели, чтобы укрепить свои позиции в премиальном сегменте электромобилей. Стоимость осталась прежней — 365 000 юаней (около $53 900 или 3,8 млн рублей).

© Zeekr

Для покупателей, оформивших депозит до 31 мая, предусмотрен пакет бонусов: налоговая субсидия (8000 юаней), поддержка trade-in (5000), а также страховая субсидия и фонд опций — по 5000 каждое. Кроме того, обещают памятный набор, обучение трековой езде и бессрочный доступ к продвинутому ассистенту для водителя.

Модель построена на 900-вольтовой платформе, оснащена двумя моторами на карбиде кремния и полным приводом. Суммарная мощность составляет 680 кВт (912 л.с.). Разгон до сотни занимает менее трёх секунд — 2,91 с, максимальная скорость ограничена 280 км/ч. Батарея Qilin от CATL ёмкостью 103 кВт·ч поддерживает 6C-зарядку: восстановление с 10% до 80% занимает около 10 минут.

В арсенале также значатся 6-поршневые тормоза Brembo, карбоновые детали, подвеска KW и режим гонки с дрифт-ассистентом и AI-тренером. В отличие от многих игроков, снижающих цены в разгар конкурентной борьбы, Zeekr делает ставку на уникальность и техническую сложность. В апреле компания установила рекорд: продано 31 787 машин (+132% год к году), а средняя стоимость сделки держится на уровне 350 000 юаней, убеждая рынок, что дорогие электромобили способны расти.