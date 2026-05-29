Прошла премьера автодома на базе Sollers SF5

Компания Sollers представила новый автодом, созданный на основе модели Sollers SF5. Публике машина была впервые продемонстрирована на выставке "Кемпер Экспо", прошедшей в Коломне. Уточняется, что автомобиль проходит процедуру сертификации, а его появление в продаже ожидается до конца 2026 года.

Для создания пассажирского модуля были использованы отечественные изотермические сэндвич-панели, а также композитный профиль. Жилое пространство рассчитано на комфортное размещение четырех человек. Над кухонной зоной, где находятся сиденья с трехточечными ремнями безопасности и раскладным столиком. Над столиком интегрированы полки для хранения вещей. Вдоль правого борта проложена кухонная зона, оборудованная столешницей, плитой, мойкой и холодильником. С левой стороны расположен обособленный санузел. Объем резервуара для чистой воды составляет 100 литров, а для сточных вод - 80 литров.

Основные спальные места размером 2000×1400 мм с беспружинными матрасами находятся в задней части автодома и в альковной нише над кабиной. Дополнительные спальные места можно обустроить, трансформировав кресла в обеденной зоне. Климатический комфорт в салоне поддерживается комбинированным отопителем и кондиционером, установленным на крыше. Для защиты от солнца или дождя во время стоянки предусмотрен выдвижной тент-маркиза длиной 4 метра. Энергоснабжение жилой части обеспечивает отдельный аккумулятор, также имеется возможность внешнего подключения. В автокемпере везде есть розетки на 220В и USB-порты для зарядки техники. Освещение полностью выполнено на светодиодах. Управление всеми встроенными системами осуществляется с помощью специального пульта.

Автокемпер построен на базе автомобиля Sollers SF5, оснащенного дизельным двигателем мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой передач.

В базовую комплектацию включены светодиодные дневные ходовые огни, электропривод и подогрев боковых зеркал, электростеклоподъемники, мультифункциональный руль, кондиционер, бортовой компьютер, система круиз-контроля, аудиосистема с поддержкой MP3, USB-порты для зарядки и подстаканники. Безопасность обеспечивается системами ABS, ESC, ассистентом при старте на подъеме, двумя подушками безопасности и датчиками контроля давления в шинах.

