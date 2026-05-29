Топ-5 автомобилей, дебютировавших на ПМЭФ

С 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). "Российская газета" включила в свой обзор топ-5 автомобилей, представленных в разные годы на мероприятии в Северной столице.

© Российская Газета

Семейство автомобилей Lada Iskra показали на ПМЭФ 5 июня 2024 года. На сегодня это одна из самых современных и в то же время доступных моделей в вазовской линейке. Помимо седана в гамму входят универсал и универсал повышенной проходимости Cross. Модель базируется на платформе Renault Nissan CMF B LS, масштабно адаптированной АвтоВАЗом и получившей, соответственно, внутренний индекс XJO.

Базовой 1,6-литровый мотор семейства развивает 90 л.с. и сочетается с 5-ступенчатой "механикой". Более мощный мотор того же объема выдает 106 л.с. и агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод - передний. Клиренс базовой версии составляет приемлемые для российских условий 170 мм, у кросс-универсала он уже 200 мм. Сборка модели налажена как в Тольятти, так и на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге.

Российский кроссовер представительского класса, созданный на базе Единой модульной платформы (ЕМП), был представлен в 2022 году, а 18 июня 2025 года на ПМЭФ модель дебютировала в бронированном исполнении.

SUV с монументальной внешностью, названный в честь Комендантской башни Московского Кремля, получил гибридную силовую установку, состоящую из бензинового 4,4-литрового V8 и электромотора с общей 598 л.с.

Тяга передается здесь на все колеса через 9-ступенчатую автоматическую коробку передач KATE. Особенность такого автомобиля - системы безопасности специального назначения, включая баллистическую и противовзрывную защиту.

Флагманский седан Lada Aura справлял премьеру на ПМЭФ уже дважды. Эта машина восходит к экспериментальному прототипу Vesta Signature 2015 года, создававшемуся для руководства АвтоВАЗа. В 2023 году уже серийную Lada Aura впервые представили на ПМЭФ, охарактеризовав модель как удлиненное исполнение седана Lada Vesta, ориентированное на комфортное передвижение деловых людей и госслужащих.

Затем Lada Aura стала официальным автомобилем ПМЭФ-2024 - такие автомобили обслуживали гостей и делегатов форума. А на ПМЭФ-2025 модель представили в комплектации для такси - в белом цвете с желтой полосой по подоконной линии и "шашечками".

Все версии Lada Aura построены на удлиненной на 250 мм платформе Vesta. Флагманский седан первым из всей линейки Lada получил 1,8-литровый 122-сильный двигатель и вариаторную трансмиссию. В 2024 году было представлено также VIP-исполнение модели с раздельными задними креслами с функциями вентиляции и массажа.

На том же форуме 2025 года компанию Aurus Komendant составил Lada Azimut - первый кроссовер в линейке Lada, разработанный АвтоВАЗом. Серийное производство этой очень важной для концерна модели должно стартовать в Тольятти в сентябре 2026 года. За основу архитектуры здесь взята модифицированная платформа от Lada Vesta.

Дизайн переднеприводного кроссовера представляет собой эволюцию фирменной концепции "икс-дизайна" в сторону минимализма. На старте продаж будут доступны два обновленных бензиновых двигателя от Vesta: 1,6 литра (120 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой "механикой" и 1,8 литра (132 л.с.) в связке с вариатором, привод будет передним, что предопределено платформой. В перспективе планируется расширение моторной гаммы за счет турбоагрегата мощностью около 150 л.с. в паре с гидромеханическим "автоматом".

Большой минивэн Hongqi HQ9 участвовал в ПМЭФ в 2025 году. Это просторный автомобиль бизнес-класса, доступен в щедро оснащенных комплектациях Deluxe и Executive. Среди особенностей - панорамная крыша, кресла с функцией массажа, премиальная аудиосистема, интеллектуальные помощники и трехзонный климат-контроль.

Hongqi HQ9 позиционируется как конкурент Toyota Alphard, GAC M8, Voyah Dream, Zeekr 009 и Wey 80 и ориентирован как на семейные поездки, так и на представительские цели. Салон здесь рассчитан на 7 мест. На втором ряду установлены капитанские кресла с электрорегулировкой, подогревом, вентиляцией и выдвижной подставкой для ног. Управление функциями сидений и мультимедиа осуществляется через сенсорные экраны в подлокотниках. Бензиновый турбомотор объемом 2 литра, мощностью 245 л.с. сочетается с 8-ступенчатым "автоматом" и передним приводом. В прошлом году такой автомобиль побывал на тесте "Российской газеты".

Нужно также уточнить, что на ПМЭФ привозят, как правило, самые актуальные на тот момент автомобили. Однако далеко не все из дебютантов в итоге являются сегодня бестселлерами нашего рынка. Некоторые, как и задумано, остаются нишевым транспортом. Например, на ПМЭФ-2023 показали электромотоцикл Aurus Merlon, разработанный для сопровождения кортежей первых лиц государства и дипломатических миссий.

ПМЭФ-2021 стал местом дебюта электрического седана Mercedes-Benz EQS и флагманского Mercedes-Maybach S-Class, которые официально в РФ сегодня не продаются. В 2024 году на форуме показали Hongqi LS7 - полноразмерный рамный внедорожник в бронированном исполнении - также, по сути, штучный товар.