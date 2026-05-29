В России захотели приостанавливать эвакуацию машин по одной причине

В РФ призвали приостанавливать эвакуацию машин по одной причине. В Госдуме выступили с инициативой приостанавливать принудительное перемещение автомобилей на спецстоянку на 15 минут, что позволит владельцам техники собрать документы для подтверждения права управления. Как отметил председатель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение депутатов.

«Эвакуация транспортных средств на спецстоянку производится очень быстро, и зачастую возникает ситуация, когда водитель успевает прибыть на место до начала задержания, но, в силу обстоятельств, не может предъявить полного пакета документов, необходимых для управления транспортным средством, хотя имеет возможность представить его в кратчайшие сроки (например, документы находятся в рядом расположенной квартире, в салоне задержанного автомобиля и т. п.)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, поправки нужно внести в статью 27.13 КоАП. Они предполагают, что задержание транспортного средства нужно приостанавливать на 15 минут, если до начала движения эвакуатора появится человек, готовый предоставить документы на автомобиль.

Предполагается, что за 15 минут гражданин успеет добраться до документов на машину, если они находятся не при себе. Помимо этого, в законопроекте закрепляется право автомобилиста о доступе в салон легковушки, если документы находятся внутри — этот пункт должен исключить возможные злоупотребления со стороны должностных лиц.