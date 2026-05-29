В РФ при установке пешеходных переходов начнут обращать внимание на «народные тропы»

В России планируют выявлять народные тропы через автомобильные дороги, чтобы впоследствии обустраивать на этих участках легальные пешеходные переходы, передает РИА Новости.

Соответствующий пункт содержится в утвержденном правительством плане мероприятий по реализации стратегии безопасности дорожного движения на период до 2030 года (с перспективой до 2036 года).

Документ предполагает поиск несанкционированных маршрутов, которые люди регулярно используют для пересечения проезжей части, в том числе вблизи школ. На таких участках планируется организовать официальные «зебры».

Также план предусматривает установку защитных ограждений вдоль дорог в потенциально опасных местах. Заниматься этими задачами будут Минтранс, Росавтодор и региональные власти, которые обязаны ежегодно предоставлять подробный отчет.

Саму стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года президент Владимир Путин подписал осенью 2025 года. Ранее также сообщалось, что правительство утвердило план по оптимизации работы светофоров на железнодорожных переездах.