В 2026 году Минтранс примет постановление о знаке парковки для многодетных

До конца этого года Минтранс внесет и примет в Правительстве РФ постановление о внесении изменений в ПДД о дорожном знаке для парковки многодетных семей.

Об этом сообщил глава министерства Андрей Никитин в ходе заседания совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

"У нас готовится проект постановления о внесении изменений в ПДД о дорожном знаке для парковки многодетных семей, - передает его слова ТАСС. - До конца года мы такое постановление планируем в ближайшее время внести и принять в Правительстве".

Вместе с этим Минтранс прорабатывает вопрос о предоставлении бесплатной парковки для двух транспортных средств семьям, в которых воспитываются больше четырех детей.