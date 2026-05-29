В России резко увеличились продажи Toyota

Аналитик Целиков: продажи Toyota в России выросли на 70%.

© За рулем

В России в апреле на учет поставили 2789 новых автомобилей Toyota, что на 70% больше, чем в апреле прошлого года, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Как объяснил эксперт, такие результаты объясняются низкой базой прошлого года и значительным ростом альтернативного импорта. Более 90% автомобилей Toyota поступает в страну с китайского авторынка. При этом мировые продажи автомобилей Toyota, согласно данным GlobalData Automotive, в апреле снизились на 3,1% год к году и составили 849,3 тыс. автомобилей.

В Японии отмечен рост на 24,2% (до 149,9 тыс. ед.), продажи за рубежом снизились на 7,5% (до 699,4 тыс. ед.). Самое большое снижение продаж Toyota наблюдается в Китае (-25,4%, до 106,5 тыс. шт.) и на Ближнем Востоке (-33,7%, до 31 тыс. шт.).

Аналитик пояснил, что китайский рынок существенно снижается четвертый месяц подряд из-за сокращений господдержки, по рынку Ближнего Востока ударили военные действия. Крупнейшим для Toyota рынком остается США, там продажи в середине весны снизились на 4,6% и составили 222,4 тыс. единиц. В Toyota объясняют снижение введением новых тарифов в прошлом году, а также переходом на совершенно новый RAV4.