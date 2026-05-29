AUDI E7X выходит на рынок: без колец, но с богатым оснащением

В Китае стартовали продажи люксового электрического кроссовера AUDI E7X, разработанного в рамках совместного предприятия SAIC Volkswagen. Для успеха у AUDI E7X есть всё необходимое, кроме самого главного — правильной марки.

Бренд AUDI без четырёх колец был запущен в 2024 году как реакция SAIC VW на тот неприятный факт, что оригинальные электромобили Audi в Китае продаются плохо. Дело в том, что китайцы просто не воспринимают Audi как электромобильный бренд, вдобавок технический уровень «электричек» Audi сильно ниже, чем у лучших китайских конкурентов.

Запуск AUDI как нового электромобильного бренда на технологическом фундаменте SAIC изначально казался нам сомнительной идеей, и провал на рынке его первой модели — универсала AUDI E5 Sportback — это подтвердил. За первые четыре месяца 2026 года AUDI E5 Sportback разошёлся в Китае в количестве 4153 шт. (данный CAAM) — это очень мало. Впрочем, универсалы в Китае не слишком востребованы и, возможно, у кроссовера AUDI E7X дела пойдут лучше, но комментарии китайцев в местных соцсетях по поводу запуска этой новинки, мягко говоря, далеки от комплементарных. Чаще всего AUDI E7X критикуют, как ни странно, за отсутствие четырёх колец — мол, что это за неведомая зверушка и куда делись кольца?

В виде концепта AUDI E7X дебютировал ещё осенью прошлого года, а сегодня стартовали розничные продажи серийного кроссовера. Его габаритная длина — 5049 мм, ширина — 1997 мм, высота — 1710 мм, колёсная база — 3060 мм, штатные колёса — 21- либо 22-дюймовые. В основе AUDI E7X лежит разработанная SAIC специально для бренда AUDI платформа ADP (Advanced Digitized Platform) с 900-вольтовой электрической архитектурой, но многие решения для неё позаимствованы у аффилированной с SAIC компании IM Motors. Подвеска полностью независимая, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.

Полноуправляемое шасси есть у всех версий AUDI E7X. Адаптивные пневмостойки есть у всех версий, кроме базовой, которая довольствуется обычными пружинами. В кузов по умолчанию интегрирован полный комплект органов искусственного зрения (в том числе лидар над лобовым стеклом), необходимых для работы продвинутых ассистентов водителя, есть даже автопилот третьего уровня по классификации SAE. Работа электронных ассистентов завязана на уже далеко не свежий чип Nvidia Orin-X производительностью 254 топс.

Силовые установки у AUDI E7X на данный момент только электрические, есть одномоторные заднеприводные и двухмоторные полноприводные версии. Максимальная отдача электромотора на заднеприводных версиях — 300 кВт (408 л.с.) и 500 Нм. Ёмкость батареи — 100 либо 109 кВт·ч. Одномоторный кроссовер с батареей на 100 кВт·ч набирает первую «сотню» за 5,82 с, максимальная скорость — 205 км/ч, запас хода на одной зарядке — от 691 до 705 км по циклу CLTC в зависимости от выбранных колёс. С батареей на 109 кВт·ч запас хода увеличивается до 750 км, но разгон до 100 км/ч чуть медленнее — 6,25 с.

У полноприводного AUDI E7X передний электромотор выдаёт 200 кВт (272 л.с.) и 300 Нм, задний — 300 кВт (408 л.с.) и 500 Нм, максимальная совокупная отдача — 500 кВт (680 л.с.) и 800 Нм. С батареей ёмкостью 100 кВт·ч полноприводный AUDI E7X разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с, с батареей на 109 кВт·ч — за 3,94 с, запас хода на одной зарядке — 635 и 660 км по циклу CLTC соответственно, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 230 км/ч.

Салон у AUDI E7X пятиместный во всех версиях, кроме топовой, которая щеголяет двумя раздельными креслами повышенной комфортности во втором ряду. На передней панели установлено табло во всю ширину салона, в которое интегрированы четыре экрана: боковые экраны камер заднего вида, приборный 12,3-дюймовый экран и 27-дюймовый мультимедийный экран. У пассажиров второго ряда есть потолочный 21,4-дюймовый развлекательный экран и 8-дюймовый настроечный экран между передними креслами. Топовая аудиоситема Bose насчитывает 26 динамиков, но в базовой комплектации идёт «ноу-нейм» акустика с 16 динамиками. Площадь прозрачной панорамной крыши — 2,195 м2, люк не предусмотрен, но есть регулировка светопропускной способности. Для еды и напитков предусмотрен бортовой холодильник. Объём багажника — 682 л у пятиместных версий и 654 л у четырёхместной.

Стоит AUDI E7X в Китае от 269 800 до 359 800 юаней (от 2,82 млн до 3,76 млн рублей в переводе по текущему курсу). Для сравнения скажем, что Xiaomi YU7, а это один из главных конкурентов AUDI E7X, стоит от 233 500 до 389 900 юаней (от 2,44 млн до 4,07 млн рублей).