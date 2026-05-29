В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

В РФ стартовали продажи компактного кроссовера Kia. Один из столичных автосалонов объявил о появлении на российском рынке нового паркетника KX1, который на китайском рынке известен под именем Yi Run. Как стало известно редакции Quto.ru, новинка предложена с одним мотором, передним приводом и в единственной комплектации.

Размеры автомобиля составляют 4100х 1735 х 1533 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2570 мм.

Под капотом пятиместной новинки установлен 1,4-литровый «атмосферник» с отдачей 100 л. с., работающий в паре с вариатором. Питается агрегат бензином АИ-92, а объём бензобака равен 43 литрам.

В перечень оснащения модели входят медиасистема с 8,0-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, климат-контроль на одну зону, аудиосистема с 6 динамиками, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, бесключевой доступ водительской двери, люк в крыше, круиз-контроль.

В России Kia KX1 оценивается в 1 699 000 рублей.

