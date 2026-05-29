В самый северный город РФ отправят новый БелАЗ

В один из самых северных городов мира, где по описанию репортеров суровая красота Арктики гармонирует с индустриальной мощью Союзного государства, готовится к отправке новый белорусский тяжеловес.

Новинка БЕЛАЗ-75855, пояснили в БЕЛТА, грузоподъемностью сорок пять тонн, будет трудиться на шахтах Норильска.

Создатели очередного автогиганта рассказали, что "сердце" самосвала - мощный дизельный мотор российского производства в 550 лошадиных сил, разработанный под жесткие подземные стандарты. Усилена и несущая конструкция. Прочная шарнирно-сочлененная рама с литыми элементами способна выдерживать самые серьезные нагрузки.

Обеспечен и интеллектуальный контроль в кабине водителя. Электроника в реальном времени следит за давлением в шинах, устойчивостью, уровнем топлива и безопасностью.

Продуман и максимальный комфорт, безопасность оператора - герметичная кабина с шумоизоляцией оснащена климат-контролем и защитой ROPS/FOPS, передают новостные порталы.