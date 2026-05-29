Гибридный кроссовер Geely EX5 прошел краш-тест: что в нем особенного

Кроссовер Geely EX5 EM-i, именуемый в ЕС как Geely Starray EM-i, прошел двухсторонний краш-тест, организованный лабораторией UTAC во Франции, аккредитованной EuroNCAP.

По данным пресс-службы бренда, автомобиль подвергся ударам с двух сторон одновременно, что стало первым подобным случаем в практике испытаний.

Кроссовер показал высокую безопасность, сохранив жизнь и здоровье пассажиров.

Для теста машину установили напротив металлического столба с правой стороны, а в левую часть направили деформируемый барьер весом 1400 кг, разогнанный до 60 км/ч.

Компания отметила, что силовой каркас автомобиля обеспечил достаточное жизненное пространство для водителя и пассажира. Подушки безопасности и преднатяжители ремней сработали корректно, а двери удалось открыть без специальных инструментов.

Батарея гибридной системы не перегрелась, а после столкновения автомобиль автоматически отключил высоковольтное оборудование и открыл замки дверей.

Напомним, что в конце прошлого года EX5 EM-i уже проходил испытания по стандартной программе EuroNCAP.