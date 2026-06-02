Android Auto тестирует быстрый переключатель медиа

В бета-версии Android Auto 17.0.162144 появилась возможность быстро переключаться между медиаприложениями с помощью свайпа по карточкам. Ранее у водителей не было интуитивного способа переходить от одного плеера к другому, так как Android Auto требовал ручного запуска нужного приложения на смартфоне. Теперь система отображает все поддерживаемые сервисы, включая музыкальные, подкасты и аудиокниги, в виде прокручиваемых карточек, что делает управление удобнее и безопаснее во время движения. Об этом сообщает портал pepelac.news.

Новый медиапереключатель призван заполнить пробел в интерфейсе: раньше для смены источника звука водителю приходилось открывать список приложений вручную. Google уже опробовала аналогичный подход в обновлении Android 17 QPR1 Beta 3, где переключатель стал более заметным. Теперь эту концепцию переносят в автомобильную версию, где быстрое обращение к аудиоконтенту особенно критично в пути. Функция тестируется среди участников бета-программы, и её интерфейс уже выглядит отлаженным, что намекает на скорый выпуск в стабильной версии.