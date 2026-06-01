Зумеры в Японии подсели на сервис совместного владения дорогими авто

В Японии набирает популярность сервис совместного владения дорогими автомобилями Rendez-Vous, позволяющий молодым автолюбителям пользоваться спорткарами и суперкарами без необходимости полностью оплачивать их стоимость. Об этом сообщает издание Carscoops.

Модель сервиса предполагает, что группа из нескольких человек совместно владеет автомобилем в течение года. При этом участники оплачивают не полную стоимость машины, а только ее предполагаемую амортизацию за этот период, а также расходы на парковку, обслуживание, страховку и налоги.

Одним из пользователей сервиса стал 24-летний Канзи Хираиуа, который получил право совместного владения подержанным Ferrari 360 Modena. Каждый совладелец может использовать автомобиль до 50 дней в году.

Rendez-Vous работает исключительно с подержанными машинами. В автопарке представлены как классические модели 1950-х годов, так и современные спортивные автомобили и суперкары. По данным Nikkei Asia, сервис особенно востребован среди зумеров, а очередь на участие уже достигла примерно 3,5 тыс. человек.

Представитель компании Рёта Асаока заявил, что высокие расходы на владение автомобилем становятся серьезным препятствием для людей в возрасте около 20 лет. По его словам, сервис призван снизить финансовую нагрузку и дать возможность большему числу молодых людей получать удовольствие от вождения.

Интерес к подобным решениям растет на фоне снижения популярности личного автотранспорта в Японии. Согласно одному из недавних опросов, 33% японцев в возрасте 20 лет не заинтересованы в покупке автомобиля. Отдельное исследование Toyota показало, что одной из главных причин отказа от владения машиной остаются высокие расходы на ее приобретение и содержание.

