Citroën C5 и J6 теперь собирают вручную — зачем и сколько стоит эксклюзив

Citroën выпустил две новые комплектации — C5 и J6 — с уникальной маркетинговой стратегией: каждая машина собирается вручную для конкретного владельца. Так решили действовать из-за низкого спроса на прежние версии, которые не привлекали покупателей, ведь в массовом производстве модели уступали конкурентам. Теперь подход полностью изменили, предлагая персонализированный сервис вместо конвейерной унификации.

В отличие от стандартной практики, каждая новая машина собирается отдельно, а не поточным методом. Это допускает подстройку под запросы клиента, например, выбор материалов отделки, опций и цветовых решений. По сути, автомобили становятся штучными изделиями, а не продуктами массового рынка.

Ручная сборка обходится дороже, но производитель делает ставку на долгосрочную лояльность и уникальный опыт. Компания считает, что покупатели готовы ждать и платить больше за автомобиль, созданный специально для них. Такой ход призван оживить спрос и поднять престиж бренда среди премиальных аналогов.

C5 и J6 предлагаются с дизельными двигателями и мощностями от 180 до 300 лошадиных сил, но акцент сделан не на технических данных, а на эксклюзивности. Каждый кузов окрашивается и отделывается по индивидуальному заказу, что невозможно при массовом выпуске.