BMW тестирует iX3 Long Wheelbase с запасом хода до 900 км

Удлинённая версия электрического кроссовера BMW iX3 вышла на завершающий этап дорожных испытаний в Китае. Автомобиль, построенный на платформе Neue Klasse с индексом NA6, готовится к старту продаж на местном рынке, где особое внимание уделяется простору и оснащению заднего ряда. Китайская модификация получила колёсную базу 3005 мм — на 108 мм больше стандартной версии, что позволило значительно увеличить пространство для пассажиров сзади. Габариты машины: 4885 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1635 мм в высоту. Подробнее об этом пишет портал 32cars.ru.

Финальные испытания сосредоточены на оценке запаса хода, зарядной инфраструктуры, температурного контроля и комфорта на втором ряду. Для китайского рынка BMW заявляет до 900 км пробега по циклу CLTC и пиковую мощность зарядки в 400 кВт. Эти показатели являются ключевыми в условиях конкуренции с местными брендами вроде BYD, NIO, Li Auto и XPeng, которые успешно сочетают ценовую доступность с технологическими возможностями.

Салон длиннобазной версии отличается более богатым оснащением по сравнению с обычным iX3. Ранее производитель демонстрировал улучшенные задние сиденья, включая функции вентиляции, массажа и расширенную подсветку, а также зарядные устройства в подлокотнике и выдвижную подставку для ног у переднего пассажира. Таким образом, автомобиль позиционируется как электрокроссовер для семейных поездок или тех, кто часто находится на задних сиденьях.

Производство наладят на совместном предприятии BMW Brilliance в Шэньяне. Старт продаж в Китае намечен на второе полугодие 2026 года. Этот проект подчёркивает, что в Китае премиальность автомобиля теперь определяется не только брендом, но и такими параметрами, как скорость зарядки, запас хода и удобство второго ряда.