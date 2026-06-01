Минздрав оборудует на трассах посты для спасения пострадавших в ДТП

В правительстве поручили проработать размещение экстренных медицинских постов вдоль автомобильных магистралей. Соответствующий документ появился на сайте Минздрава.

Согласно тексту, ведомству совместно с региональными властями предстоит создать пункты в удаленных или труднодоступных местах. Они будут предназначены для оперативного оказания помощи пострадавшим в авариях и чрезвычайных ситуациях.

Первый доклад о ходе работ должен быть представлен в кабмин в 2030 году, а затем — в 2036-м. Ранее в Минздраве сообщали, что специалисты службы медицины катастроф уже координируют свои действия через специализированные каналы.

Новые посты позволят сократить время прибытия врачей на место ДТП, что особенно критично на федеральных трассах, пролегающих вдали от крупных населенных пунктов.