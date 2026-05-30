Mercedes может уйти с рынка США из-за антикитайского законопроекта

Mercedes может уйти с американского рынка из‑за законопроекта, который призван ограничить присутствие китайских автокомпаний в США. Об этом пишет CNBC, ссылаясь на источники в отрасли. Отмечается, что в Конгрессе обсуждается новый двухпартийный инициативный документ.

Его суть — запретить автопроизводителям, которые имеют прямую либо косвенную долю капитала, связанную с иностранным государством — противником США (в частности, с Китаем), импортировать, продавать или производить автомобили для последующей продажи в США.

По данным телеканала, такая мера может привести к тому, что в США будет ограничена продажа новых автомобилей Mercedes‑Benz. В материале также уточняется, что крупнейшим индивидуальным акционером Mercedes‑Benz выступает китайская госкомпания BAIC (ранее — Beijing Automotive Industrial).

До этого Politico писала, что отношения США и Китая вступили в новый виток напряженности из-за обвинений Вашингтона в предоставлении Пекином помощи Ирану.