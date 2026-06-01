В России начали продавать самую быструю китайскую машину

В столице появилось необычное предложение: четырёхмоторный электрокар Yangwang U9, который, по сути, является самым мощным китайским гиперкаром. Его мощность – 1300 лошадиных сил, а цена на российском рынке стартует с отметки в 29 миллионов рублей.

Продавец уверяет: машина 2025 года выпуска уже находится в стране, причём к ней прилагается полный пакет документов. На объявление наткнулись журналисты издания Motor, после чего информация разлетелась по сети.

Что интересно: Yangwang U9 – это детище суббренда BYD, которое изначально создавалось как прямой ответ европейским суперкарам.

Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч примерно за две секунды, хотя точные цифры в объявлении не уточняются. Между прочим, дизайн у машины вполне себе агрессивный, а двери открываются вверх – как у Lamborghini.

Почему это важно? Рынок электромобилей в России постепенно насыщается, но настоящие гиперкары – всё ещё редкость. Такая покупка требует не только денег, но и готовности к тому, что обслуживание отечественными сервисами может стать проблемой. Зато владельцу обеспечено внимание на дороге – это уж точно.

