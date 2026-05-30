В России до 2030 года определят критерии применения алкозамков

Критерии применения алкозамков и систем контроля усталости и отвлечения внимания водителя будут определены в ближайшие четыре года, следует из плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

"Определение критериев применения систем блокирования запуска двигателя в случае наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкозамков), систем сбора информации о состоянии водителя транспортного средства (обнаружение признаков сна и отвлечения внимания), систем дистанционного контроля за скоростью движения транспортного средства, манерой вождения и соблюдением режима труда и отдыха в зависимости от потенциальных рисков эксплуатации различных типов транспортных средств и осуществления различных видов перевозок", - сказано в документе.

Срок реализации этой задачи - 2026-2030 годы. Ответственными назначены Минпромторг, Минтранс, МВД, Минцифры и Росстандарт