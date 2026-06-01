Stellantis готовит большой внедорожник Ramcharger, который бросит вызов Tahoe

Компания Stellantis разрабатывает крупный внедорожник RAM, который составит конкуренцию Chevrolet Tahoe. Новинка получит гибридную силовую установку с бензиновым генератором, что позволит сочетать мощь традиционного ДВС с эффективностью электромотора. Ожидается, что автомобиль будет ориентирован на североамериканский рынок и сможет привлечь покупателей, ищущих альтернативу классическим бензиновым моделям.

Планируется использовать архитектуру, позволяющую установить как полностью электрическую, так и гибридную версии. Инженеры делают ставку на увеличение запаса хода и снижение расхода топлива. Внешность модели, вероятно, будет выполнена в агрессивном стиле, характерном для линейки RAM. Дата премьеры и точные характеристики пока не раскрываются.