Uber запустил в Японии тариф экстремальных поездок с дрифтом

Uber запустил в Японии новый проект Uber Drift, который позволяет пользователям приложения стать пассажирами профессиональных дрифт-заездов на гоночной трассе. Инициатива стала частью линейки туристических впечатлений Go Anywhere, в рамках которой компания предлагает уникальные поездки и развлечения в разных странах мира.

Японские пользователи могут забронировать поездку через приложение Uber и получить полный пакет услуг, включая трансфер на Uber Black, доступ на трассу и заезды с профессиональными дрифт-пилотами.

Для участия используются культовые японские автомобили, в том числе Nissan Silvia S15 и Nissan 180SX. В компании отмечают, что проект позволяет туристам познакомиться с одной из самых известных автомобильных субкультур Японии в безопасном и легальном формате.

Японская дрифт-культура получила мировую известность благодаря фильму «Тройной форсаж: Токийский дрифт», аниме Initial D и популярности JDM-автомобилей среди автолюбителей по всему миру. Теперь Uber фактически превращает этот культурный феномен в новый туристический продукт.