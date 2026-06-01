Пятый отзыв за полтора года: почему Stellantis снова отзывает машины

Stellantis отзовет 419 тысяч авто в Соединенных Штатах.

В пятницу, 29 мая, Stellantis объявил об отзыве 419 035 автомобилей Jeep в США. Формальная причина — программный сбой, из-за которого боковые подушки безопасности при аварии могут раскрыться с задержкой. Но для инвесторов и экспертов эта новость стала очередным звеном в длинной цепи технических проблем автогиганта.

За полтора года это уже пятый крупный отзыв Stellantis. В декабре 2025-го отзывали 74 000 пикапов Ram из-за сбоя цифровой приборной панели. В феврале 2026 года вышло предупреждение «не садиться за руль» для 225 000 автомобилей с неисправными подушками Takata. В апреле 2026-го под отзыв попали 178 000 минивэнов — из-за герметизации подушек безопасности и 700 000 автомобилей по всему миру — из-за риска возгорания.

Для владельцев внедорожников — проблема, хоть и неприятная, решается просто: достаточно приехать к дилеру и бесплатно обновить ПО блока управления. Симптом, который нельзя игнорировать, — постоянно горящая лампочка подушки безопасности на панели приборов и звуковой сигнал при каждом запуске двигателя.

Аналитики уже сравнили ситуацию с кризисом Takata, который обошелся автопрому в миллиарды долларов. Для Stellantis качество остается «неисправленным». Уведомления владельцам начнут рассылать с 11 июня.

Напомним, что аналитик назвал бренды с самым сильным падением продаж в РФ в 2026 году. Nio представил вседорожник за 4 млн рублей.