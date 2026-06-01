Ferrari Luce наконец стал похож на Ferrari: тюнеры все исправили

Тюнинг Ferrari Luce: ателье исправило недочёты дизайна и увеличило мощность
Ателье тюнинга представило обновлённую версию спорткара Ferrari Luce, которая получила более агрессивный внешний вид и увеличенную мощность. Доработки коснулись как аэродинамики, так и технической начинки. Об этом сообщает издание 32cars.ru.
Специалисты заменили некоторые внешние элементы кузова, что сделало автомобиль более выразительным. Кроме того, инженерам удалось повысить производительность двигателя, однако точные значения прироста не раскрываются. Теперь модель выглядит более гармонично и сочетается с характером бренда.
Проект вызвал живой интерес среди поклонников марки, которые ранее высказывали замечания к дизайну серийной версии. В результате доработок машина обрела динамичный облик и улучшенную управляемость на высоких скоростях.