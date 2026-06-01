Китайские авто перестали привлекать россиян

По итогам первых четырёх месяцев 2026 года российский авторынок, несмотря на общий рост, зафиксировал резкое падение продаж сразу у 17 автомобильных марок. Об этом сообщили «Известия».

Как рассказал эксперт Сергей Целиков, среди «лузеров» оказались не только бренды с традиционно слабыми позициями, но и те, что ещё недавно штурмовали вершины рейтингов.

Продажи некоторых электромобилей рухнули на 97%, а ряд бюджетных марок потерял более 90% покупателей. Главная причина — жёсткая рыночная коррекция.

Предпринимательница Ирина Франк в беседе с изданием пояснила, что основной удар пришёлся на конец прошлого года после повышения ставок утилизационного сбора. Гибридные и электрические модели подорожали почти на 20%, что моментально отсекло спрос.

Кроме того, высокая ключевая ставка превратила автокредиты в роскошь, и покупатель стал рациональнее.