Ford Explorer Tremor 2027 получил пакет Sun and Sound с панорамной крышей

Компания Ford анонсировала обновленную версию внедорожника Explorer 2027 модельного года, сделав акцент на повышении уровня комфорта и качества отделки салона. Автомобиль получит более широкий набор функций, ориентированных на удобство водителя и пассажиров, при этом технические характеристики и дизайн кузова останутся без кардинальных изменений. Расширение оснащения затронет в первую очередь мультимедийную систему и варианты отделки интерьера. Об этом сообщает портал tarantas.news.

Как отмечается в пресс-релизе, специальная версия Tremor для модели 2027 года получит дополнительное оснащение, которое ранее было доступно только в топовых комплектациях. В числе нововведений — улучшенная шумоизоляция и более продвинутая информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном. Энтузиасты внедорожников оценят появление дополнительных режимов движения и усовершенствованных систем помощи при езде по бездорожью.

Производитель также подчеркнул, что обновление должно сделать модель Explorer более конкурентоспособной на рынке полноразмерных SUV, где требования клиентов к комфорту постоянно растут. Старт продаж обновленной версии на американском рынке ожидается в ближайшие месяцы, а вот информации о поставках в другие регионы пока нет. Цены на автомобиль с расширенным оснащением будут объявлены ближе к началу реализации.