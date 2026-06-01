BMW начала использовать искусственный интеллект для краш-тестов

BMW обучила нейросеть прогнозировать поведение автомобиля при ДТП. Немецкий автопроизводитель BMW заключил договор с компанией Mistral AI, чтобы улучшить качество и точность краш-тестов с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Carscoops.

Теперь ИИ будет анализировать данные краш-тестов и помогать инженерам точнее проектировать кузова и материалы. Кроме того, нейросети ускоряют написание программного обеспечения: задачи, которые раньше занимали целый день, теперь решаются за минуты. Как заявили в BMW, это позволяет сократить потребность в большом штате сотрудников и быстрее разрабатывать новые модели.

Также искусственный интеллект помогает BMW ускорять разработку будущих моделей, особенно в области написания кода и софта.

Как отметил директор по разработке BMW Йоахим Пост, ИИ позволяет серьезно сократить потребность в рабочей силе.