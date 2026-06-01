Владельцы китайских электромобилей столкнулись с низкой ценой перепродажи

Китайские электромобили и подзаряжаемые гибриды на европейском рынке дешевеют в два раза быстрее,чем все остальные машины. Об этом сообщает Carscoops. Это касается и новых и подержанных автомобилей.

По данным издания, проблема затрагивает всех: владельцы получают шокирующе низкие предложения по трейд-ину, лизинговые компании сталкиваются с неожиданными убытками, а сами производители вынуждены компенсировать падение цены через гарантийные программы выкупа. Мартин Вайс из немецкой группы DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH) объясняет проблему неопределенностью. Многие европейские покупатели сомневаются, останутся ли китайские бренды на рынке надолго. Их беспокоят вопросы сервиса, запчастей и дилерских сетей. Все это заставляет осторожных покупателей подержанных машин дважды подумать, прежде чем купить китайский электромобиль.

При этом падают в цене не только китайские электромобили. В Британии трехлетние электрокары в среднем стоят лишь 38% от первоначальной цены (для сравнения: бензиновые — 45%, гибриды — 51%). Давление на рынок оказывают огромные скидки на новые модели, которые производители вынуждены давать, чтобы выполнить требования властей по продажам электромобилей. Кроме того, китайские марки обновляют свои машины настолько быстро, что вчерашние новинки морально устаревают уже через несколько месяцев, что тоже бьет по их остаточной стоимости.

До этого в России спрогнозировали цену нового кроссовера Esteo MX.

Цена нового кроссовера на российском рынке может составить около 4,77 млн рублей. Такой прогноз озвучил Павел Ларин, директор по стратегическим коммуникациям страхового брокера Mains.

«Бороться за покупателя Esteo MX по цене около 4,77 млн рублей придется с одноклассниками из премиум-сегмента, а также соплатформенными кроссоверами холдинга «АГР», — считает эксперт.

