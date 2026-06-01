Алонсо в очередной раз удивил редким автомобилем

Фернандо Алонсо неизменно становится героем новостей автомобильных изданий, когда появляется на улицах Монако на очередном редком транспортном средстве из своей весьма обширной коллекции.

Так произошло и в этот уик-энд: двукратный чемпион мира и гонщик Aston Martin был замечен за рулём серебристого спорткара Porsche 918 Spyder. Такие автомобили выпускались с 2013-го по 2015 гг., и за этот период было произведено всего 918 экземпляров. Сейчас их цена варьируется в пределах 1,8-3 миллиона евро, но дело тут не только в редкости этой модели.

Прежде всего Porsche 918 Spyder знаменит тем, что вошёл в историю как первый серийный автомобиль, проехавший круг по легендарной «Северной петле» Нюрбургринга быстрее, чем за 7 минут.

Родстер отличается рядом весьма интересных конструктивных особенностей, в первую очередь гибридной силовой установкой, в основе которой разработанный Porsche атмосферный 608-сильный двигатель V8 рабочим объёмом 4,6 литра. Но при этом есть и два электромотора с приводом на переднюю и заднюю оси, которые сообщают машине дополнительную мощность, так что в общей сложности её силовая установка выдаёт без малого 900 л.с.

До 100 км/ч такой полноприводный спорткар разгоняется за 2,6 секунды, до 200 км/ч – ровно за семь, а максимальная скорость превышает 350.

По-своему забавно, что остроглазые наблюдатели, которые обращают внимание на такие машины и их водителей, заметили на пассажирском сиденье Porsche некий пакет, больше всего похожий на упаковку памперсов. В принципе ничего удивительного, ведь Фернандо всего несколько месяцев назад стал отцом. Но выходит, что даже поездки по совершенно бытовым нуждам он совершает вот на таких автомобилях.

В любом случае Porsche 918 Spyder с его относительно короткой базой и длиной порядка 4,6 м подходит для этого лучше, чем Pagani Zonda 760 Roadster – недавнее приобретение Алонсо. Говорят, что пару недель назад он застрял при попытке развернуться на этой машине стоимостью 10 млн. евро на одной из узких улиц Монако и смог продолжить движение, только когда ему помогли шестеро случайных прохожих.