Блогерша похвасталась нарушениями ПДД и привлекла внимание ГАИ

Россиянка из Екатеринбурга завела блог, в котором похвасталась нарушениями правил дорожного движения (ПДД), и привлекла внимание представителей местной Государственной автомобильной инспекции (ГАИ). Об этом сообщает Telegram-канал «Кукуруза».

На одном из видео 25-летняя гонщица демонстрирует, как «классно» нарушает ПДД на своем Mercedes, разгоняясь на трамвайных путях. Там же блогерша рассказывает о любви к машинам, тюнинге и авариях.

Некоторые подписчики не оценили подобного поведения девушки, предупредив ее о серьезных последствиях экстремальной манеры вождения. В ответ девушка закрыла комментарии в своем блоге и рекомендовала подписчикам заботиться не о ней, а своих близких.

«Повезло — хорошо, не повезло — не повезло, не стоит переживать, когда ничего не случилось», — написала она в сторис.

Ранее опасной манерой вождения отметился сын нижегородского миллиардера Сергея Корнилова — Сергей Корнилов-младший. Юноша оказался в центре громкого скандала после пьяного ДТП и оскорблений в адрес россиян. Позже он извинился за свое поведение и заявил, что находится в «реабилитационном центре для алкоголиков».