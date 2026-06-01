Jeep и Ram показали слабые результаты в рейтингах надежности автомобилей

В США опубликовали свежие рейтинги надежности автомобилей, и результаты оказались неожиданными для ряда брендов. Аналитики изучили данные по поломкам и отзывам, после чего составили список марок с наилучшими и наихудшими показателями.

В аутсайдерах оказались Jeep и Ram — эти марки продемонстрировали низкие результаты, заняв последние строчки. С другой стороны, лидерами по надежности признаны Toyota и Lexus, которые традиционно показывают высокий уровень качества. Исследование также показало, что средний уровень надежности среди всех брендов немного снизился по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что проблемы Jeep и Ram связаны в первую очередь с электрикой и трансмиссией. В то же время азиатские производители продолжают укреплять свои позиции, благодаря продуманной инженерии и контролю качества.