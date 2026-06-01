Chevrolet Silverado может получить интегрированный модуль связи в крыше

Новый Chevrolet Silverado предложит отличающиеся конструкции антенн в зависимости от типа кабины. В ходе тестов на полигоне в Милфорде инженеры заметили, что для разных модификаций пикапа предусмотрены свои варианты размещения этого элемента — на крыше или на багажнике. Базовые модели с обычной кабиной получат встроенную антенну, а у версий с удлиненной или двойной кабиной она будет выносной. Представители бренда подтвердили, что такое решение связано с аэродинамическими особенностями каждого кузова. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Подобная детализация не является уникальной: автопроизводители часто адаптируют внешние компоненты под конфигурацию автомобиля. Например, в популярной модели Ram 1500 также варьируются точки крепления антенн в зависимости от модификации. Для Silverado это нововведение может стать одним из заметных отличий между разными версиями.

Ранние сведения о пикапе появлялись неоднократно, однако факт разделения антенн по кабинам обсуждается впервые. Ожидается, что серийная сборка стартует в ближайшие месяцы, а первые поставки дилерам начнутся в начале следующего года.