Ford Super Duty обзавелся «умным» зеркалом: видит даже сквозь груз и прицеп

Компания Ford оснастила свои пикапы Super Duty нового модельного года современными системами, облегчающими вождение. Одним из ключевых нововведений стало так называемое «умное» зеркало заднего вида, которое теперь стандартно устанавливается на всю линейку. С помощью камеры она обеспечивает водителю панорамный обзор пространства сзади, не зависимый от высоты груза в кузове или габаритов прицепа. Изображение при этом выводится на дисплей вместо обычного зеркала.

Помимо инновационного зеркала, Ford Super Duty обзавелся двумя вспомогательными системами: зона Pro Trailer Hitch Assist и система Trailer Reverse Steering Control. Первая автоматически вращает платформу с прицепом, помогая корректно состыковаться, ориентируясь на небольшой диск рядом с приёмным устройством. Вторая же облегчает манёвры задним ходом — она сама управляет направлением движения всей сцепки, если водитель задаёт её по рукоятке переключения передач.