Genesis GV90 может получить выдвижной селектор передач с подсветкой

Южнокорейский премиум-бренд Genesis внедряет в свою флагманскую модель G90, которая на рынке также известна как G90 Limousine, новый селектор выбора режимов движения, и это вызывает неоднозначную реакцию у поклонников марки, привыкших к традиционным решениям привычную конструкцию, отлаженную десятилетиями, меняют на более сложную и высокотехнологичную.

В частности, рукоятка переключения передач на рулевой колонке заменяется на поворотный диск, как в некоторых моделях конкурентов. Как пояснили представители компании, новое устройство позволит водителю быстрее менять настройки ходовой части и силового агрегата под разные дорожные условия, однако многие автомобилисты скептически восприняли такой подход, посчитав его отходом от проверенной классики.

Согласно заявлению инженеров, алгоритм работы нового селектора построен на более тонком анализе водительского стиля и дорожной обстановки, что теоретически должно повысить комфорт и динамику. Флагманская версия G90 уже получила модернизированную подвеску и усиленную шумоизоляцию, а обновлённая электронная начинка обещает улучшить общую управляемость.