GM запускает новый Chevrolet Sonic

General Motors намерена укрепить свои позиции на бразильском рынке благодаря обновлённому субкомпактному кроссоверу Chevrolet Sonic. Эта модель, известная в регионе под именем Chevrolet Onix, должна завоевать покупателей обновлённым дизайном и улучшенными характеристиками. Ожидается, что автомобиль будет оснащаться только бензиновым двигателем, несмотря на глобальные тенденции электрификации.

Новый Sonic станет конкурентом в сегменте B-SUV, который активно развивается в Бразилии. Кроссовер призван заменить устаревшие модели Chevy и привлечь молодую аудиторию. Утверждается, что его производство наладят на заводе GM в Сан-Каэтану-ду-Сул, что позволит снизить расходы и сделать рубежную цену более привлекательной.

Предполагается, что Sonic поможет Chevrolet восстановить утраченные рыночные доли и конкурировать с лидерами сегмента — Volkswagen T-Cross и Honda WR-V. Новинка выйдет на рынок в 2025 году. При этом GM планирует делать акцент на технологичности с интегрированной мультимедийной системой и ассистентами безопасности.